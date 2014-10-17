​Порошенко продолжил беседу с Меркель и Олландом после нормандского формата (фото)

16:05, 17 октября 2014
Политика
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После встречи в нормандском формате, президент Петр Порошенко продолжил переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

REUTERS

Об этом в "Твиттере" написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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"После нормандского формата Порошенко, Меркель и Олланд продолжили совещание", - написал он.

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