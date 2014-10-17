​Порошенко продолжил беседу с Меркель и Олландом после нормандского формата (фото)

После встречи в нормандском формате, президент Петр Порошенко продолжил переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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