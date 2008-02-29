Ярема: Черновецкий тормозит уголовные дела по злоупотреблениям с землей

Начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА утверждает, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ тормозит расследование уголовных дел, связанных со злоупотреблениями с землей. Об этом В.ЯРЕМА заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам начальника столичной милиции, в соответствии с законодательством, государственные органы должны способствовать милиции в расследовании уголовных дел. В то же время, по словам В.ЯРЕМЫ, столичная милиция обращалась к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой предоставить соответствующие решения мэрии относительно распределения земельных участков. Вместо этого Киевский мэр подготовил распоряжение, что эти материалы предоставляются только с его разрешения. “Но он практически такого разрешения не дает... По большому счету, он обязан – ст. 6 Закона Украины “О милиции”. В данном случае он не способствует, а не наоборот - тормозит (расследование дел – УНИАН)”, - сказал В.ЯРЕМА.

Как сообщал УНИАН, в январе 2008 года Прокуратура Киева на основе материалов столичной милиции возбудила уголовное дело против служащих Киевской городской государственной администрации за злоупотребление служебным положением.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, 25 января Киевской городской прокуратурой было прекращено возбужденное ГУ МВД уголовное дело по фактам мошенничества со стороны должностных лиц КГГА в сфере распределения и выделения земельных участков на территории Киева „за недостаточностью доказательств”. Вместе с тем прокуратура возбудила собственное уголовное дело против служащих КГГА - за злоупотребление служебным положением. На основе этого все материалы у следственного управления столичной милиции городской прокуратурой были изъяты, отметили в ОСО ГУ МВД.

Как сообщалось, факты мошенничества со стороны должностных лиц КГГА в сфере выделения земельных участков на территории Киева, а также собранные милицией материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье 190 ч.4 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особенно больших размерах, или организованной группой).

В ходе изучения материалов этого уголовного дела и проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что должностными лицами Киевской городской госадминистрации в конце прошлого года были вынесены на рассмотрение сессии проекты решений относительно выделения земельных участков жителям города Киева.

Изучением изъятых из Управления земельных ресурсов КГГА кадастровых дел выяснено, что документы, которые служили основанием для выделения земель, являются поддельными. Лица, которые по решениям Киевсовета якобы получили земельные участки, ничего об этом не знают и с подобными заявлениями к Киевскому городскому председателю не обращались.

Кроме того, они засвидетельствовали, что им установленным следствием лицом оплачено от 150 до 200 грн. за предоставление копий паспортов и идентификационных кодов. На сфальсифицированных заявлениях стоят резолюции руководителей КГГА. Следствие также установило, что организатором проведения этой акции является помощник депутата одного из райсоветов г. Киева. Было опрошено свыше 20 лиц, большинство из которых - студенты учебных заведений города Киева.

28 февраля народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Кирилл КУЛИКОВ заявил, что на Генеральную прокуратуру и прокуратуру Киева оказывается давление с целью закрыть уголовные дела, возбужденные в связи со злоупотреблениями столичной власти.