Порошенко: В Милане состоится ряд переговоров по поводу реализации Мирного плана

Об этом говорится в обращении главы государства по реализации Мирного плана и укрепления обороноспособности государства, опубликованном в воскресенье вечером.

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"На следующей неделе я отправляюсь в Италию, в Милан. Там состоится ряд много - и двусторонних переговоров, посвященных реализации нашего Мирного плана. Там должна состояться наша встреча с Путиным. С одной стороны - руководители ЕС и ряда европейских стран вместе с президентом Украины. С другой - президент Российской Федерации. У меня нет никаких иллюзий - это будут непростые переговоры. Но я к ним готов. Моя цель - незыблемая независимость страны, ее территориальная целостность, неприкосновенность границ, восстановления мира. Если мы добьемся полного прекращения огня, вывода российских войск и техники, установление контроля над границей, то откроется понятный и необходимый путь к политическому урегулированию", - отметил президент.

Для этого, по его словам, "на пока подконтрольных боевикам территориях, должны состояться выборы местных органов власти".

"Но не те, которые пытаются провозгласить террористы. А только те, которые предусмотрены украинскими законами. Которые состоятся по украинским правилам и которые будут полностью соответствовать украинским законам. Которые пройдут под наблюдением ОБСЕ и других европейских, международных организаций и структур, и будут признаны всем миром как прозрачные и демократичные", - подчеркнул Порошенко.