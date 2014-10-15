Ляшко заменяет своих кандидатов людьми Левочкина - СМИ

Свою политическую карьеру Ляшко пытался строить так, чтобы доказать всем, что он - человек из народа, который без денег пришел в «большую» политику, пишет Bagnet.org.

Однако, этот миф развеялся, когда сам Олег Ляшко перестал скрывать, что его политическим спонсором является Сергей Левочкин, экс-глава Администрации Януковича.

Предвыборная кампания только подтвердила, что он является проектом Левочкина и выполняет его указания.

Читайте такжеЛяшко и его команда спилили деньги киевских пенсионеров и детейОдним из шагов экс-главы Администрации Януковича по усилению своего влияния в парламенте нового созыва является продвижение своих людей в Верховную Раду. Как результат, по округу № 200 (с центром в городе Умань) - Юрий Заворотный от Радикальной партии Олега Ляшко снял свою кандидатуру в пользу кандидата от «Блока Петра Порошенко» Виталия Чудновского, который на самом деле является человеком Левочкина.