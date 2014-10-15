Порошенко поблагодарили за праздник Дня защитника Украины

Всеукраинское объединение «Гражданская Солидарность Защитников Отечества за Мир и Народовластие - «Зеленая планета», (в которое входят Украинская партия «Зеленая планета», «Всеукраинский союз общественных организаций-Гражданская Солидарность, партия «Защитников Отечества», партия «Гражданская солидарность») поднимали этот вопрос на Всеукраинском сборе ветеранов и участников антитеррористической операции, который проходил 12 октября в помещении Киевского городского дома учителя.

Указом Президента Украины № 806/2014 от 14.10. 2014 с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед Украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности» 14 октября установлено ежегодное празднование Дня защитника Украины.

Учитывая вышесказанное, Всеукраинское объединение «Гражданская Солидарность Защитников Отечества за Мир и Народовластия - «Зеленая планета», обращается к Президенту Украины Порошенко Петру Алексеевичу со словами благодарности и оперативного реагирования на «голос народа». Ведь предыдущие руководители страны постоянно игнорировали волеизъявления украинцев, в частности ОО «Партии Защитников Отечества» о переносе праздника Защитников Отечества на 14 октября.

«Украинские военные имеют свою историю и корни, наше казачество глубоко и разнопланово влияло на судьбу всего народа, закаляло сильный дух, воспитывали чувство гордости и любви к Родине», - подчеркивает координатор всеукраинского объединения Юрий Кармазин.