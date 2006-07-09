Ющенко выразил соболезнование Президенту России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ в связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы пассажирского самолета в Иркутске, и повлекшей за собой значительное количество погибших и раненых.

Об этом сообщает официальное Интернет-представительство Главы государства.

«От имени народа Украины и от себя лично выражаю Вам, Господин Президент, семьям погибших и всему российскому народу самые искренние соболезнования», – отмечено в письме В.ЮЩЕНКО к В.ПУТИНУ.

В соболезновании Президента Украины также отмечается, что в Украине разделяют боль от тяжелой потери, постигшей дружеский народ России.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ ранее выразил соболезнования председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергею МИРОНОВУ и председателю Госдумы России Борису ГРЫЗЛОВУ в связи с авиакатастрофой в Иркутске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Как сообщал УНИАН, в авиакатастрофе в Иркутске аэробуса А-310 авиакомпании "Сибирь" МЧС России подтверждают гибель 122 человек. В больницах, по данным министерства находятся 54 человека, не известна судьба 25 пассажиров.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье в 07:44 по местному времени (3:44 по киевскому). Самолет авиакомпании "Сибирь" выполнял рейс Москва-Иркутск. При попытке зайти на посадку лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, снес бетонную изгородь и въехал в гаражные сооружения. От удара кабина деформировалась, произошел взрыв, внутри салона начался пожар.

По данным авиакомпании "Сибирь", на борту самолета находилось 200 человек - 192 пассажира и 8 членов экипажа.

В.ПУТИН объявил 10 июля 2006 года в России днем траура