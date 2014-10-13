Фракции доплачивают своим депутатам 5-10 тысяч долларов в месяц - Лещенко

Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко, решивший сменить профессию журналиста на депутатский мандат, в интервью журналу Новое время.

"Но такой политик [которому доплачивает фракция - ред.] полностью лишен воли идти наперекор линии, которую навязывает руководство. Это убивает дискуссию", - говорит он.

В то же время решение правительства отменить до конца года надбавки к депутатскому окладу, урезав ее до голого оклада в 6,5 тыс. грн, он считает популистским шагом.

Читайте такжеЧленов Кабмина и депутатов посадят на "голый оклад""Проще бросить обществу эту косточку, чем реально бороться с коррупцией. Чистой воды популизм времен расцвета Юлии Тимошенко, - говорит журналист. - Этот мой тезис о зарплате, конечно, непопулярный. Но надо быть честным. Если ты нанимаешь на работу политика, то чтобы он был честным, ты должен его оплачивать. Иначе он будет отстаивать интересы олигарха, который будет его финансировать".

Сам он в интервью признался, что вполне сможет прожить на "неурезанную" депутатскую зарплату, составляющую около 15 тыс. грн.