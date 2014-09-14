Журналисты Найем и Лещенко идут на выборы с партией Порошенко

Известные украинские журналисты Мустафа Найем и Сергей Лещенко идут на выборы в парламент по спискам Петра Порошенко.

Об этом в своем Twitter сообщил журнал Павел Шереметт.

Известный украинский журналист Мустафа Найем @mefimus только что объявил, что идет на выборы в парламент по спискам партии Порошенко — Павел Шеремет (@pavelsheremet) 13 сентября 2014

Его слова подтвердил и генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

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"Мустафа Найем, Серёжа Лещенко и Света Залищук всё же идут в парламент. По списку Петра Порошенко...", - сообщил он. Аласания также отметил, что в связи с этим Найем и Лещенко не смогут работать ведущими на Первом Национальном вплоть до конца выборов.