Журналисты Найем и Лещенко идут на выборы с партией Порошенко

01:02, 14 сентября 2014
Политика
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Об этом сообщают их коллеги.

Фото УНИАН

Известные украинские журналисты Мустафа Найем и Сергей Лещенко идут на выборы в парламент по спискам Петра Порошенко.

Об этом в своем Twitter сообщил журнал Павел Шереметт.

Его слова подтвердил и генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

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"Мустафа Найем, Серёжа Лещенко и Света Залищук всё же идут в парламент. По списку Петра Порошенко...", - сообщил он. Аласания также отметил, что в связи с этим Найем и Лещенко не смогут работать ведущими на Первом Национальном вплоть до конца выборов.

Допис by Zurab Alasania.
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