Washington Post: российские олигархи боятся, что Путин отберет их капиталы для борьбы с Западом

Об этом пишет Майкл Бернбаум в своей статье «Западные санкции из-за конфликта в Украине бьют по российской экономике, раскрывая трещины», опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Западные санкции перекрыли финансирование некоторым экономическим гигантам России и отменили поставки ключевых технологий для энергетического сектора страны. Но существует мало подтверждений тому, что увеличивающееся экономическое давление с момента аннексии украинского полуострова Крым в марте смягчит политику Путина в отношении Украины и других государств на территории бывшего Советского Союза. У Путина по-прежнему заоблачные рейтинги поддержки, и рядовые россияне говорят, что готовы пойти на жертвы в битве с Западом.

Из-за экономической войны с Европой, цены на мясо и овощи резко выросли. Количество путешествий за границу снизилось настолько стремительно, что десятки туроператоров обанкротились этим летом, в результате чего некоторые туристы застряли в Турции и Египте. Части пенсионных фондов российских вкладчиков были использованы государством для поддержки компаний страны.

Россия быстро погружается в экономическую стагнацию, по оценкам аналитиков, в 2014 году был очень скудный прирост и экономический спад, который, возможно, начался в заключительном квартале года. Цены на нефть, которые лежат в основе ключевых предположений бюджета России, падают. Инвесторы вывели почти $ 75 млрд из страны в течение первых шести месяцев этого года, признак того, что любых реальных перспектив нового роста можно ждать еще очень долго.

В дальнейшем плохие новости появляются каждый день. Рубль снизился на 20 процентов с начала года, и на этой неделе спустился к новым минимумам. Центральный банк России потратил, по крайней мере, 3 млрд долларов в этом месяце, чтобы замедлить падение рубля, истощая все еще могучие резервы страны в иностранной валюте.

Опасения состоятельной элиты России были усилены после домашнего ареста в середине сентября одного из своих, Владимира Евтушенкова, по обвинению в отмывании денег. Партнеры говорят, что арест является сигналом, что один из центральных принципов путинской эпохи пришел к концу: что корпоративные титаны могут свободно зарабатывать огромные деньги, пока они держатся подальше от политики. Евтушенков придерживался сделки, но его отказ отдать свою долю в доходной нефтяной компании «Башнефть», возможно, сделал его мишенью. Даже министр экономики России заявил после ареста, что решение нанесет удар по бизнес-климату страны.

Опасения по поводу будущего усилились еще больше, наряду с предупреждениями о том, что будущая политическая стабильность России зависит от ее экономического успеха.

Советский Союз распался из-за «ошеломляющей некомпетентности советского руководства. Они не уважали законы экономического развития», сказал глава правления Сбербанка Герман Греф на экономической конференции в Москве в этом месяце, где он говорил незадолго до Путина. Сбербанк, крупнейший банк России, тоже подпал под действие санкций.

«Для нас очень важно извлечь уроки из собственной истории», сказал он. «Мы не должны позволить такой же ситуации повториться».

Путин стремится преуменьшить опасения, но политики обсуждают сокращение списка расходных обязательств, который он составил, когда снова стал президентом в 2012 году, например, расширенные льготы для многодетных семей.

«Мы всегда стремились к тому, чтобы Россия развивалась как открытая рыночная экономика, и будем продолжать это делать. Этот стратегический курс остается неизменным», сказал Путин, выступая на той же конференции.

Но Путин также оставил открытым вопрос, планирует ли государство взять под свой контроль некоторые из ключевых российских компаний, многие из которых были приватизированы в «лихие» постсоветские 1990-е годы с помощью менее, чем прозрачных схем, которые были пронизаны коррупцией. Путин неоднократно осуждал нестабильность и коррупцию 1990-х, но он оставил в покое большую часть приватизированных компаний, до тех пор, пока их владельцы не вмешиваются в политику.

«Не будет никаких крупномасштабных пересмотров процесса приватизации», сказал Путин, оставив открытым вопрос о том, будет ли пересмотр меньшего масштаба.

Некоторые из агрессивно настроенных советников Путина по вопросам безопасности - группа, состоящая из его бывших соратников времен КГБ и в Санкт-Петербурге – говорили о том, чтобы поставить российскую экономику на такую основу, где потребности государства будут важнее нужд предприятий и частных лиц. Это помогло бы им мобилизовать ресурсы, необходимые для противостояния с Западом.

Читайте такжеThe Guardian: Теперь россияне будут перекусывать импортированным мясом крокодилаЭто страх некоторых российских бизнесменов, наблюдающих за случаем Евтушенкова, который в рейтинге самых состоятельных российских миллиардеров по версии журнала Forbes занимает 15-ое место. Он самая богатая российская мишень государства со времен ареста Михаила Ходорковского в 2003 году, который здесь финансировал политическую оппозицию. Евтушенков старательно избегал политики, но его холдинг «Система» имел долю в «Башнефть», региональной нефтяной компании, которая, казалось, была объектом для поглощения государственными компаниями.

Арест Евтушенкова был публично оспорен некоторыми из могущественных российских магнатов.

Даже министры предложили осторожную критику ситуации, редкая трещина в нисходящей политической системе России.

«Я всегда был против всех видов теорий заговора, но из этого случая можно многое понять», сказал министр экономики России, Алексей Улюкаев, после ареста, сообщает Интерфакс. Домашний арест «негативно влияет на наш и без того не очень хороший инвестиционный климат», сказал он.

Арест заставил задрожать бизнес-элиту России, которая опасается, что если Евтушенков может стать целью, то тогда никто не находится в безопасности, говорят бизнесмены и аналитики.

«Это во многом более болезненно, чем ЮКОС, потому что люди могли бы сказать, что, да, Ходорковский делал то, чего не должен был делать», сказал один эксперт в сфере экономики, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить сложный случай. «Но Евтушенков делал все правильно».

Некоторые аналитики говорят, что новые экономические реалии могут заставить Путина умерить его позицию в отношении Украины, основным движущим аспектом при этом будет более сложный конфликт с Западом.

«Риторика Путина становится мягче, гораздо мягче, чем это было три или четыре месяца назад», сказал Владимир Рыжков, аналитик, бывший оппозиционный депутат. «Экономика, это главное, что происходит сейчас в России. И экономические проблемы растут очень быстро».

Но другие ожидают, что Россия просто скользнет в период экономического спада, который будет неприятным, но не станет причиной фундаментальных изменений в базовом финансовом планировании страны.

«Нет сценария на случай катастрофы, которая может произойти в ближайшие пару лет», сказал Сергей Гуриев, экономист Парижского университета политических исследований, который уехал из Москвы в прошлом году, заявив, что ему грозило политическое преследование. Он сказал, что привлекательность России для иностранных инвесторов надолго испорчена.

«Инвесторы поняли, что для Путина экономический рост не является приоритетом», сказал он. «Если он должен будет выбирать между ростом и Крымом, он выберет Крым».