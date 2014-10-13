Депутаты стараются подкупить избирателей в почти 30% округов - КИУ

На сегодняшний день в около 30% округов фиксируются факты прямого и косвенного подкупа избирателей, и 90% таких нарушений осуществляются со стороны кандидатов в народные депутаты - мажоритарщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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«90% всех фактов нарушений, которые мы сегодня фиксируем, – нарушения, которые совершают кандидаты-мажоритарщики. На сегодняшний день проблема подкупа избирателей приобретает общий характер, и мы можем говорить, что в около 30% избирательных округов наблюдаются факты прямого и косвенного подкупа избирателей. Это самая большая угроза избирательной кампании, потому что в результате мы можем получить в парламенте несколько десятков народных депутатов - мажоритарщиков, которые придут к власти нечестным и незаконным способом», - сказал он.

Кошель отметил, что КИУ является сторонником введения уголовной ответственности для избирателя, который берет взятку.

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Он также отметил, что с подкупом избирателей бороться достаточно трудно. «Коммерческая составляющая в деятельности политических сил с каждым годом все больше. Сегодня есть десятки структур, которые проводят системную работу по подкупу избирателей. То есть строятся избирательные пирамиды – есть сотники, десятники, четкая система отчетности, и подключаются полулегальные механизмы», - сказал Кошель.

По убеждению председателя правления КИУ, задача для следующего парламента – полностью переписать избирательное законодательство, сформировать Избирательный кодекс, чтобы в 2015 году на местные выборы можно было выйти без мощной коррупционной составляющей.