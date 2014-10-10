При обстреле боевиками Луганской ТЭС были ранены 6 человек - ДТЭК
10:57, 10 октября 2014Политика
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На Луганской ТЭС в результате обстрела в четверг ранены 5 работников и военнослужащий.
На луганской ТЭС были ранены 6 человек / novostiua.net
Об этом заявил руководитель антикризисного штаба компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет 112.ua.
По данным Сахарука, люди были ранены миной, которая прилетела в район проходной, когда они шли на смену
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"Ранен был не один сотрудник станции, а пять человек. Ранены были легко и были ранены миной, которая прилетела в район проходной, где шли люди на смену. Всем людям оказана помощь, угрозы для жизни и здоровья людей нет. Также был ранен один военный, несильно", - сообщил Сахарук.
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