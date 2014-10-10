При обстреле боевиками Луганской ТЭС были ранены 6 человек - ДТЭК

Об этом заявил руководитель антикризисного штаба компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет 112.ua.

По данным Сахарука, люди были ранены миной, которая прилетела в район проходной, когда они шли на смену

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"Ранен был не один сотрудник станции, а пять человек. Ранены были легко и были ранены миной, которая прилетела в район проходной, где шли люди на смену. Всем людям оказана помощь, угрозы для жизни и здоровья людей нет. Также был ранен один военный, несильно", - сообщил Сахарук.