При пожаре на Луганской ТЭС пострадал один сотрудник (фото, видео)

09:02, 10 октября 2014
Общество
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В результате пожара на Луганской ТЭС в городе Счастье был ранен сотрудник станции.

У Щасті на пожежі загинув робітник ТЕСфото соцмережі

Об этом сообщил командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук, сообщает "Общественное ТВ".

Как стало известно, горел 11-трансформатор. Пожар начался из-за прямого попадания в ТЭС с миномета.

По информации Сергея Мельничука, во время тушения минометный обстрел не прекращался. Вследствие этого во время пересменки был ранен один сотрудник станции. Других пострадавших ни среди бойцов "Айдара", ни среди пожарных нет.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Как сообщал УНИАН, вечером 9 октября из-за обстрела боевиками в Счастье загорелась ТЭС. В результате пожара свет пропал во многих районах области.

свет пропал во многих населенных пунктах / фото соцсети

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