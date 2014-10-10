При пожаре на Луганской ТЭС пострадал один сотрудник (фото, видео)
09:02, 10 октября 2014Общество
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В результате пожара на Луганской ТЭС в городе Счастье был ранен сотрудник станции.
В Счастье на пожаре пострадал рабочий ТЭС / фото соцсети
Об этом сообщил командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук, сообщает "Общественное ТВ".
Как стало известно, горел 11-трансформатор. Пожар начался из-за прямого попадания в ТЭС с миномета.
По информации Сергея Мельничука, во время тушения минометный обстрел не прекращался. Вследствие этого во время пересменки был ранен один сотрудник станции. Других пострадавших ни среди бойцов "Айдара", ни среди пожарных нет.
В настоящее время пожар ликвидирован.
Как сообщал УНИАН, вечером 9 октября из-за обстрела боевиками в Счастье загорелась ТЭС. В результате пожара свет пропал во многих районах области.
свет пропал во многих населенных пунктах / фото соцсети
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