У кандидата на пост заммэра Славянска при обыске нашли автоматы

Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В ходе обыска найдено незаконно сохранявшееся оружие (автоматы Калашникова), а также игровые автоматы", - написал Дмитрий Тымчук.

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Как напоминает Тымчук, данный депутат обвиняется в сепаратистской деятельности. Местные активисты выступили против назначения данного депутата заместителем мэра Славянска, которого "лоббировали" на эту должность вместе с бывшим руководителем крымской милиции Валерием Радченко.