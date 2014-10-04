Исполняющий обязанности мэра Славянска подал в отставку

В пятницу, 3 октября, исполняющий обязанности городского головы Славянска, секретарь городского совета Павел Придворов подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, сообщает пресс-служба горсовета.

«Согласно требованиям действующего законодательства заявление должно быть рассмотрено на сессии городского совета. Павел Придворов будет освобожден от должности секретаря после поддержания соответствующего решения большинством депутатов», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Павла Придворова избрали секретарем городского совета Славянска чуть более месяца назад - 26 августа на сессии горсовета большинством депутатов. В ходе тайного голосования кандидатуру Придворова поддержали 34 из 38 депутатов городского совета.

Справка УНИАН. 5 июля украинские силовики освободили Славянск от террористов, которые находились в городе с середины апреля.