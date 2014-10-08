Елисеев надеется, что ЕП в октябре примет продолжение торговых преференций для Украины

Об этом он заявил в среду в Брюсселе во время выступления на заседании делегации Европейского Парламента в Комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в представительстве Украины в ЕС.

Кроме того, в своем выступлении Елисеев выразил благодарность за последовательную поддержку территориальной целостности и европейского выбора Украины, воплощенную в ряде последних резолюций по ситуации в Украине, а также закрепленную фактом синхронной ратификации Соглашения об ассоциации Европейским парламентом и Верховной Радой Украины 16 сентября.

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”В контексте обсуждения текущей ситуации в Украине он проинформировал депутатов ЕП о многочисленных фактах нарушения режима прекращения применения силы со стороны террористических группировок Донецкой и Луганской областей, что продолжает приводить к гибели украинских военных и мирных жителей. Во время дискуссии депутаты подтвердили поддержку Мирному плану президента Украины”, - говорится в сообщении.

Посол также проинформировал членов ЕП о последних усилия президента и правительства Украины в контексте внедрения первоочередных реформ, в том числе о представлении «Стратегии реформ - 2020» и принятия Верховной Радой Украины пакета антикоррупционных законов.

По сообщению представительства Украины в ЕС ряд депутатов подтвердили намерение присоединиться к делегации ЕП по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Украине 26 октября.