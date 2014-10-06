Большинство кандидатов в депутаты - "среднего возраста", почти 30% безработные

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА.

Отмечается, что 30 сентября завершился этап регистрации кандидатов в народные депутаты Украины. По состоянию на 1 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 6 тыс. 627 кандидатов в народные депутаты, из них 3 тис.121 баллотируются по партийным спискам, 3 тыс. 506 – по одномандатным округам.

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Всего в парламентских выборах по многомандатному общегосударственному округу примут участие 29 политических партий, что на 8 больше, чем на парламентских выборах 2012 года. По сравнению с последними очередными выборами, в 2,5 раза меньше политических партий (32 против 81) выдвинули своих кандидатов по одномандатным округам.

Согласно анализу ОПОРЫ, абсолютное большинство кандидатов, которые баллотируются как по многомандатному округу, так и по мажоритарным округам, являются лицами "среднего возраста" 36-59 лет - 57% и 66% соответственно. Характерно, что кандидатов-лиц старшего возраста (60 и более лет) практически втрое меньше кандидатов из категории "молодежь" (до 35 лет включительно) - только 11% и 7% по общегосударственному многомандатному округу и одномандатным округам соответственно.

Так, в этом году почти треть кандидатов в народные депутаты будут представлять молодежь в возрасте до 35 лет: по общегосударственному многомандатному округу 32% и 27% - по мажоритарным округам.

В ОПОРЕ также отметили, что лишь 15% кандидатов по партийным спискам и 14% по мажоритарным округам являются временно безработными.

Согласно сводным скругленным данным, большинство кандидатов имеют высшее образование (92%), только 4% получили среднее образование, 3% - профессионально-техническое или среднее специальное и 1% - незаконченное высшее или базовое высшее образование.

Вместе с тем лишь три партии включили в свои списки более 10 кандидатов со средним образованием: ВО "Свобода" (26 человек), политическая партия "5.10" (25 человек) и Радикальная партия Олега Ляшко (17 человек).