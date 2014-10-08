"Режим тишины" ввели, чтобы добиться прекращения огня - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Поясняющую цель объявления на Донбассе с 18:00 7 октября «режима тишины», он отметил, что «представители ОБСЕ, России и Украины пытаются сделать соответствующие шаги, снизить интенсивность и в конечном итоге вообще прекратить огонь, как это оговорено в меморандуме, который подписан российской, украинской стороной и представителем ОБСЕ в Минске. Поэтому любые шаги, которые будут эффективными, они будут осуществляться».

Читайте такжеБоевики Мозгового получили приказ игнорировать прекращения огня - Тымчук«Постоянно будут искать направления для достижения этих договоренностей, поэтому я не исключаю, что будут другие договоренности, однако главная цель - это прекращение огня», - отметил Лысенко.

На вопрос, как долго продлится «режим тишины», он сказал, что «все режимы будут продолжаться до тех пор и начинаться все переговоры будут до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель - прекращение огня. Мы будем искать любые пути, чтобы это произошло».