Раде предлагают ввести уголовную ответственность за незаконное предоставление статуса участника АТО

Согласно проекту закона №5136, Уголовный кодекс дополняется ст. 358-1 «Подлог документов, которые являются основанием для предоставления лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, статуса участника боевых действий».

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Согласно ч.1 этой статьи, подделка документов о привлечении лица к выполнению задач в зоне АТО, или сбыт таких документов - наказываются штрафом до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от 3 до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет.

В ч. 2 говорится, что составление или выдача поддельных документов наказываются штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Действия, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 этой статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Использование поддельного документа с целью получения статуса участника боевых действий – наказывается штрафом до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от 3 до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет.

Кроме того, Кодекс дополняется ст. 364-2 «Злоупотребления полномочиями лицом, которому законом предоставлено право в связи с его профессиональной или служебной деятельностью составлять, выдавать или удостоверять документы, необходимые для предоставления статусу участника боевых действий лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения».

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В соответствии со статьей, безосновательный отказ в составлении, выдаче или удостоверении документов, которые являются основанием для предоставления статуса участника боевых действий - наказывается штрафом от 400 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до 6 месяцев, или лишением свободы на срок от 3 до 6 годов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и со специальной конфискацией.

Действия, предусмотренные ч. 1 этой статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц, - наказываются ограничениям свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.