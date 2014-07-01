Рада расширила круг лиц, являющихся участниками боевых действий

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменения в ст. 6 закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” (о расширении круга лиц, являющихся участниками боевых действий)” (№ 4022а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 303 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом определено, что участниками боевых действий признаются военнослужащие (резервисты, военнообязанные) и работники Вооруженных сил Украины Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, лица рядового и начальствующего состава, военнослужащие, работники МВД, Управления Государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и других образованных в соответствии с законом Украины воинских формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно участвовали в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО, а также работники предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения в порядке, установленном законодательством Украины.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий этих лицам, категории таких лиц и сроки их участия в обеспечении и проведении АТО, а также районы АТО определяет Кабинет министров Украины.