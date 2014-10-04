В МВД объяснили, почему бойцы АТО до сих пор не имеют статуса участников боевых действий

Об этом корреспонденту УНИАН сказал заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь, который 4 октября принял участие в открытии помещения нового райотдела милиции в городе Заставная Черновицкой области.

«На сегодняшний день есть процедура, принятая Кабинетом министров, она, скажем так, только запущена. Те, кто был участниками АТО, а у нас сегодня их насчитывается тысяч 15, сегодня документы уже оформляются», - отметил он.

«Были такие, знаете, бюрократические вопросы, как это сделать, как будут правильно оформляться документы, какая комиссия их будет рассматривать. Министерство внутренних дел могло бы давать всех тех, кто был в АТО сразу же. Но решение принимается Кабинетом министров. Если мы все время будем давать эти списки, то Кабмин только эти списки и должен рассматривать. Потому что, у нас, выходит, в месяц нужно было подавать списки где-то на тысячу человек», - сообщил Чеботарь.

Он добавил, что при Министерстве социальной политики создана специальная комиссия, которая прорабатывает документы, предоставленные силовиками для получения бойцами АТО статуса участников боевых действий. По проработке, соответствующие списки будут переданы на утверждение Кабинету министров.

«Думаю, что на первых порах прошли какие-то бюрократические механизмы. У нас их нет. На сегодняшний день они, возможно, больше возникают в Министерстве обороны, потому что там была смена руководителей, смена руководителей подразделений, военкоматов. Во-вторых формирование подразделений самообороны, оно было нам непонятно. И в этом бюрократическом механизме были пробелы, которые сегодня исправляются и будет все сделано. По МВД нет проблем, у нас все это сделано, ни один человек, который был в зоне АТО, не будет пропущен.

Читайте такжеМВД планирует создать подразделение, аналогичное американскому SWAT, в течение годаНо должны быть приказы, все это должно быть. Например, те, что от Самообороны шли, Министерство обороны что-то допустило, что не было приказов. И сейчас возникают проблемы. Это бюрократическое, но это будет исправлено», - заверил заместитель министра МВД.