Портнов выиграл апелляцию у Генпрокуратуры
Во вторник, 7 октября 2014 года Апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение окружного суда Киева по иску экс-первого заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова против Генеральной прокуратуры Украины, признав незаконность действий ведомства.
Об этом Українським Новинам сообщил Андрей Портнов.
По его словам, суд еще раз установил незаконность действий органов прокуратуры в отношении Андрея Портнова и нарушения его процессуальных прав. Суд также обязал ГПУ удовлетворить все ходатайства адвокатов Андрея Портнова. Решение вступило в законную силу.
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"За 8 месяцев системной работы в отношении меня и моих близких Генпрокуратура так и не смогла мне предъявить ни одного уведомления о подозрении", - сказал Андрей Портнов комментируя решение суда. Он выразил намерение продолжить юридическую борьбу с органами прокуратуры "за систематическую ложь и распространяемую в отношении меня клевету".
"Когда прокурор делает заявления и они на 100% не совпадает с действительностью, то он становится похож на "политического губошлепа", - отметил Андрей Портнов.