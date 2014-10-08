Портнов выиграл апелляцию у Генпрокуратуры

Об этом Українським Новинам сообщил Андрей Портнов.

По его словам, суд еще раз установил незаконность действий органов прокуратуры в отношении Андрея Портнова и нарушения его процессуальных прав. Суд также обязал ГПУ удовлетворить все ходатайства адвокатов Андрея Портнова. Решение вступило в законную силу.

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"За 8 месяцев системной работы в отношении меня и моих близких Генпрокуратура так и не смогла мне предъявить ни одного уведомления о подозрении", - сказал Андрей Портнов комментируя решение суда. Он выразил намерение продолжить юридическую борьбу с органами прокуратуры "за систематическую ложь и распространяемую в отношении меня клевету".

"Когда прокурор делает заявления и они на 100% не совпадает с действительностью, то он становится похож на "политического губошлепа", - отметил Андрей Портнов.