Газовый конфликт между Украиной и РФ может затянуться - австрийский министр

Об этом заявил министр экономики Австрии Райнгольд Миттерленер, пишет Deutsche Welle.

"Действительно, есть посреднические усилия на уровне ЕС с разными сторонами, но все еще нет никакого результата", - заявил министр экономики.

Он считает, что причины затягивания решения газового вопроса лежат в политической плоскости.

Читайте такжеУкраина готова к продолжению газовых переговоров – Яценюк

"По политическим причинам, на мой взгляд, они не хотят прийти к результату, поэтому конфликт будет сопровождать нас и зимой", - отметил Миттерленер.

Напомним, Еврокомиссия предложила Украине погасить долг перед Россией за газ до решения арбитража.