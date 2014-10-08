Газовый конфликт между Украиной и РФ может затянуться - австрийский министр
00:49, 08 октября 2014Политика
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Украина и Россия не смогут быстро уладить газовый конфликт.
REUTERS
Об этом заявил министр экономики Австрии Райнгольд Миттерленер, пишет Deutsche Welle.
"Действительно, есть посреднические усилия на уровне ЕС с разными сторонами, но все еще нет никакого результата", - заявил министр экономики.
Он считает, что причины затягивания решения газового вопроса лежат в политической плоскости.
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"По политическим причинам, на мой взгляд, они не хотят прийти к результату, поэтому конфликт будет сопровождать нас и зимой", - отметил Миттерленер.
Напомним, Еврокомиссия предложила Украине погасить долг перед Россией за газ до решения арбитража.
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