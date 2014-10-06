В ГПУ назвали "абсурдом" версию о похищении экс-беркутовца Садовника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после завершения заседания Апелляционного суда Киева по делу Садовника.

Донской заявил, что версия адвоката о похищении абсурдна, поскольку работники милиции нашли дома у Садовника браслет, который тот должен был носить, а самого подозреваемого дома не оказалось.

Вместе с тем он допускает, что на свободе Садовнику может существовать угроза жизни, поскольку тот выполнял заведомо преступный приказ своего руководства. Также Донской добавил, что в следственном изоляторе при существующих обстоятельствах находиться подозреваемому Садовник было бы безопаснее, чем на свободе.

Читайте такжеГПУ обвиняет суд в побеге экс-беркутовца СадовникаКроме того, прокурор отметил, что органы прокуратуры на сегодняшний день выясняют, почему представители милиции не отреагировали на побег Садовника из-под домашнего ареста. Он пояснил, что в помещении Садовника остался электронный браслет, а стикер к нему в доме найден не был.

Исходя из этого, в прокуратуре допускают, что милиция может быть причастна к бегству Садовника.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест Садовника, который подозревается в расстреле 39 участников акции протеста на ул. Институтской в центре Киева в феврале этого года.

Генеральная прокуратура подготовила на это решение апелляционную жалобу, которую суд должен был рассмотреть 25 сентября.

Однако по ходатайству самого Садовника и его адвоката суд несколько раз переносил заседания.

Так, 1 октября суд в третий раз перенес рассмотрение вопроса избрания меры пресечения Садовнику в связи с его неявкой. Адвокат Садовника заявил, что его подзащитный не может явиться в суд, поскольку "ему отняло руку и ногу".

3 октября Садовник в очередной раз не явился на заседание Апелляционного суда. Представитель прокуратуры проинформировал коллегию судей о том, что Садовника не удалось доставить в зал суда, так как по месту его нахождения никто не открыл дверь, хотя электронный браслет, который по решению Печерского суда подозреваемый должен был носить на себе, показывал, что он должен находиться в этом жилище.

В свою очередь адвокат Садовника предложил перенести судебное заседание на понедельник, 6 октября, чтобы он смог установить местонахождение своего подзащитного.

Сегодня, 6 октября, адвокат Садовника Сергей Вилков заявил, что его подзащитного похитили еще 3 октября, о чем есть заявление в милицию со стороны жены Садовника.