Адвокат Садовника: Его выкрали, чтобы уничтожить

Об этом в эфире "Подробностей недели" заявил адвокат Садовника Сергей Вилков.

"Моему подзащитному Дмитрия Садовнику, его родственнику и мне угрожали. Я боюсь, что его украли с целью физической расправы", - сказал Вилков.

Он также отметил, что у Садовника было много возможностей сбежать раньше, но он этого не делал.

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"У Дмитрия был ряд возможностей, чтобы убежать, но он этого не делал. С 5 апреля по 22 апреля он уже был под домашним арестом, у него даже браслета не было", - подчеркнул адвокат.

Как сообщал УНИАН, экс-командир "Беркута" Дмитрий Садовник, которого обвиняют в расстреле митингующих на Майдане, по предварительным данным, сбежал из-под домашнего ареста и объявлен в розыск.