«Оппозиционный блок» принесет реинкарнацию власти Януковича - экс-регионал

Народный депутат Украины Виталий Грушевский считает, что партия «Оппозиционный блок» принесет реинкарнацию власти экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня избирательная кампания уже в разгаре и мы видим, что «Оппозиционный блок» - это бывшие руководители правительства Януковича... Глава Администрации, замглавы Администрации Януковича - уже выстроились в ряды: кто первым, кто пятым номером, кто седьмым, тринадцатым номером, - стоят в очереди за доверием людей», - сказал Грушевский.

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Он отметил, что «Оппозиционный блок» использует лозунг «мир и стабильность». В то же время депутат выразил убеждение, что ««Оппозиционный блок» не принесет ни мира, ни стабильности».

«Он принесет реинкарнацию власти Януковича. Поэтому все избиратели должны тщательно присматриваться, кто находится в рядах этого политического блока», - отметил Грушевский.