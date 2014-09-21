"Оппозиционный блок" обнародовал первую десятку избирательного списка

Как сообщается на странице партии в соцсети, "Оппозиционный блок" возглавил бывший вице-премьер Юрий Бойко.

Читайте также"Правый сектор" утвердил первую десятку избирательного списка

В первую десятку также вошли бывший вице-премьер Александр Вилкул, экс-председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин, президент Всеукраинского еврейского конгресса, глава партии ВО "Центр" Вадим Рабинович, председатель исполкома Партии развития Украины Сергей Ларин, бывший генеральный директор "Азовстали" Алексей Белый, депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, лидер партии "Украина - Вперед!" Наталья Королевская, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, первый заместитель главы национального комитета Партии развития Украины Николай Скорик.

Читайте такжеПарасюк "долго колебался", но решил тоже податься в депутаты

Юрий Бойко заявил о готовности партии отстаивать интересы всех украинцев, вне зависимости от региона их проживания. При этом "Оппозиционный блок" выступает за предоставление русскому и другим региональным языкам официального статуса, сказал он.