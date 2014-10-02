Судьба похищенных в оккупированном Крыму татар остается неизвестной

Как рассказал изданию Крым.Реалии отец Исляма Абдурешит Джеппаров, в четверг, 2 октября, его сестру, мать Джевдета, вызывали на допрос к следователю, однако о результатах этой встречи пока нет сведений.

По словам Джеппарова, он сам пытался узнать у следователя: живы ли его сын и племянник, но ему никакой информации не предоставили.

Что касается встречи с «премьер-министром» Крыма Сергеем Аксеновым, прошедшей 1 октября в Белогорске, то, по мнению Джеппарова, все было сделано так, чтобы спровоцировать крымских татар на ответные шаги.

«На крышах возле здания, где проходила встреча, было много снайперов, люди видели джипы с автоматчиками, вокруг города – много военных. Все по-боевому были настроены. К тому же накануне исчез еще один парень в Евпатории (Эдем Асанов. – . ред.), люди были взволнованы», – отметил Джеппаров.

Он полагает, что таким образом, инициаторы подобных действий хотят спровоцировать в Крыму столкновения. «Они хотят, чтобы мы (крымские татары. – ред.) сделали неверный шаг, спровоцировали боевые действия, а дальше – наш народ гибнет. Идет провокация со стороны каких-то сил, которые это делают. Если бы мы ошиблись и сделали нерасторопное или резкое движение, был бы крах», – уверен Джеппаров. В связи с этим он призвал соотечественников быть осторожными и не поддаваться на провокации.

Кроме того, через неделю он пообещал подробнее рассказать о результатах работы контактной группы при «Совете министров», которая будет заниматься делами пропавших крымских татар.

Напомним, 27 сентября в микрорайоне Сары-Су под Белогорском неизвестные люди в формах затолкали в микроавтобус Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова и увезли в неизвестном направлении.

Отец одного из похищенных сразу же обратился в «полицию» и ФСБ по Белогорскому району, где ему сообщили, что им об этом ничего неизвестно. Позднее было открыто уголовное дело.

1 октября около 300 человек прибыли к дому Джеппарова, где планировалась встреча Аксенова с родными. Вместо этого «премьер» решил провести закрытую встречу в здании Белогорской райгосадминистрации под охраной полиции и снайперов.

По данным лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, за время оккупации Крыма Россией бесследно исчезли 18 представителей крымскотатарского народа. Об этом Джемилев заявил в зале сессионных заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы.