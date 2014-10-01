Еще одна крымскотатарская семья сообщила об исчезновении родственника

Об этом Крим.Реалії сообщила сестра пропавшего парня Фериде Асанова.

По ее словам, брат пропал 29 сентября. В этот день Эдема видели в первой половине дня на автостанции в Евпатории.

«Телефоны Эдема не отвечают. Сотрудники автовокзала нам ничего не говорят, мы обратились в полицию», - рассказывает сестра.

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До этого сообщалось о том, что 27 сентября в селе Сары-Су Белогорского района неизвестные похитили двух парней - Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова, которых до сих пор не нашли.