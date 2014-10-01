Еще одна крымскотатарская семья сообщила об исчезновении родственника
Эдем Асанов отправился на работу из Сак в Евпаторию, где он работал спасателем в одном из санаториев. Однако на рабочем месте он так и не появился.
Об этом Крим.Реалії сообщила сестра пропавшего парня Фериде Асанова.
По ее словам, брат пропал 29 сентября. В этот день Эдема видели в первой половине дня на автостанции в Евпатории.
«Телефоны Эдема не отвечают. Сотрудники автовокзала нам ничего не говорят, мы обратились в полицию», - рассказывает сестра.
Читайте такжеВ Симферополе сняли последний флаг УкраиныДевушка утверждает, что Эдем был спокойным неконфликтным человеком, он не был политически активным и в любых резких высказываниях в социальных сетях тоже не замечен.
До этого сообщалось о том, что 27 сентября в селе Сары-Су Белогорского района неизвестные похитили двух парней - Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова, которых до сих пор не нашли.