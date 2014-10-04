Порошенко прибыл в Житомир с рабочим визитом (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, во время рабочей поездки глава государства посетил полигон в селе Перлявка на базе 240 Центра подготовки подразделений 8 Армейского корпуса Сухопутных войск.

Прибув з робочим візитом до Житомира. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 октября 2014

Президенту показали, как выпекают хлеб для солдат в зоне АТО прямо в полевых условиях. В частности, был представлен механизированный завод для выпекания хлеба, малогабаритные средства приготовления пищи, блок - пост, средства подвоза воды, повседневные наборы сухих пайков, малогабаритные стиральные машины и т.д. Кое-что из показанного уже используется украинскими военными в зоне АТО на востоке Украины, а остальное только будет использоваться.

Читайте такжеПорошенко прибыл во ЛьвовКроме того, Порошенко также осмотрел представленные как новые образцы вооружения, так и те, которые уже используются военными в зоне АТО. Также были продемонстрированы тепловизорные приборы, дальномеры и радиолокационные станции, экипировка и обмундирование военнослужащих Вооруженных сил Украины.