Полмиллиона украинцев отныне могут безвизово ездить в Румынию

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали премьер-министр Украины Арсений Яценюк и премьер-министр Румынии Виктор Понта в Киеве.

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"Могу это назвать еще одним шагом к безвизовым поездкам между гражданами Украины и странами-членами ЕС. Теперь, в соответствии с этим соглашением, почти полмиллиона украинцев, проживающих в 30-километровой зоне на границе с Румынией, могут без виз ездить в Румынию и наоборот. Наши румынские друзья, в соответствии с украинским национальным законодательством, могут пересекать украинскую границу без виз", - сказал Яценюк во время совместного брифинга с Понтой и премьер-министром Республики Молдова Юрием Лянке.

Яценюк напомнил также, что Украина сейчас выполняет план действий о безвизовом режиме между Украиной и ЕС.

"Мы надеемся, что украинцы будут без виз ездить во все страны-члены ЕС", - сказал глава украинского правительства.

Яценюк также поблагодарил румынского премьера за то, что Румыния первой ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Наша страна имеет соседей, но я могу сказать, что сейчас за этим столом сидят друзья", - сказал Яценюк.