Для безвизового режима нужно ввести биометрические паспорта - Климкин

Об этом пишет Радио Свобода.

«Критической является подготовка к биометрическим паспортам. Безвизовый режим будет действовать, и я очень надеюсь, что скоро. Но он будет работать только для владельцев биометрических паспортов», - отметил руководитель МИД.

Он добавил, что на следующей неделе в Украину начнут прибывать зарубежные миссии в рамках второй, последней фазы. Европейские эксперты будут анализировать эффективность работы Государственной миграционной службы, границ и таможен. Климкин отметил, что «к этому надо подготовиться с Национальным банком и Государственной миграционной службой».

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Украина должна вернуть контроль над границей с Россией, чтобы успешно внедрить План действий для либерализации визового режима с Евросоюзом, заявляла ранее первый заместитель министра иностранных дел Наталья Галибаренко.

В июне ЕС принял решение о переходе Украины к выполнению второй фазы Плана действий по либерализации визового режима.