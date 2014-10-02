Аваков боится, что "народная люстрация" мусорными баками превратится в заказной бизнес

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

"В таких случаях я всегда спрашиваю: а судьи кто? Где та грань, где мы начинаем браться судить? Если мы все-таки не африканская страна, а страна, подписавшая ассоциацию с Европой, мы должны находить другие решения", - сказал Аваков.

Читайте такжеНа Тернопольщине главного врача райбольницы поместили в контейнер для мусораПри этом он надеется, что такие действия со временем не перерастут в политический заказной бизнес, когда "будут "люстрировать" неугодных".

"Не хотелось бы, чтобы в это трансформировалось", - сказал Аваков, добавив, что в случае возникновения подобных ситуаций, государство должно и будет открывать уголовные дела и расследовать их.