Через "Изварино" на Донбасс переброшена российская боевая техника

Об этом сообщил на своей странице в соцсети руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его информации, одновременно с украинской территории в Россию выведено 2 РСЗО "Град", 4 БМП и 47 грузовых автомобилей.

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"Зафиксирован отвод из Луганска террористических группировок, ранее прибывших из Краснодона. Боевиков перебрасывают на территорию России, в учебный центр ГРУ ГШ ВС РФ в районе Ростова-на-Дону. Террористам сообщают, что после прохождения обучения они будут перебрасываться в составе ДРГ в Украину, на территории, контролируемые украинскими войсками", - сообщает Дмитрий Тымчук.