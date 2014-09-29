В моргах Луганска полтора месяца нет света - бывший губернатор

Об этом во время пресс-конференции рассказала первый заместитель губернатора Луганской области Ирина Веригина. Ее цитирует "Сегодня".

"В Луганске нет воды. Есть лишь скважины и люди стоят в очереди за водой. Нет света. Не работает практически мобильная связь. Кое где появляется связь, но мало. В Луганске переполнены морги. Полтора месяца в морге не было света. Можете себе представить, что там происходит", – сообщила Веригина.

Она отметила, что свет в домах проявляется лишь точечно. Боевики же сосредоточили свои Усилия на городе Счастье, где работает ТЭЦ. По ее словам, террористы планируют переключить электростанцию на Луганск, котором ситуация катастрофическая.

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"В Луганске нет ничего, а зимой люди могут замерзнуть. Появляются пайки российского производства. Сейчас развесили листовки по городу о том, что "ЛНР" отказывается от украинской помощи и вообще от украинских товаров. Некоторые предприниматели ездят по харьковской трассе и привозят товары. Плюс сейчас начал ходить поезд и можно привезти что-то и выехать или приехать в Луганск", – отметила Веригина.

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Напомним, в Луганске в результате боевых действий, были выведены из строя подстанции питающие город электричеством. С тех пор подачу электроэнергии из-за постоянных артиллерийских обстрелов восстановить так и не удалось.