Силовики говорят, что с терминалов Донецкого аэропорта боевиков выгнали

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель информцентра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в среду вечером состоялась очередная попытка боевиков атаковать аэропорт.

"Украинские десантники обнаружили и отразили это мощное нападение террористов. По результатам боя убиты 7 террористов, около 10 получили ранения. Со стороны украинских военных потерь нет и аэропорт остался под полным контролем сил АТО", - заявил Лысенко.

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"Подчеркиваем, что всю официальную информацию в зоне АТО уполномоченный распространять инфоцентр СНБО. Вместе с тем призываем бойцов и командиров добровольческих подразделений, вступивших в предвыборную кампанию, не разглашать непроверенную информацию и не поддаваться на провокации русских наемников", - добавил он.

В то же время спикер медиацентра АТО Владислав Селезнев сообщил, что в среду на аэропорт было осуществлено 4 атаки, во время одной из них боевикам удалось прорваться в здание терминалов, но эту атаку силы АТО отбили.