Гелетей говорит, что силы АТО под Иловайском остановили продвижение войск РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после участия в заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию Иловайской трагедии.

"Вы меня спрашиваете как министра обороны, как военного. Я говорю: мы остановили Путина под Иловайском", - сказал Гелетей.

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По его словам, именно тогда президент РФ Владимир Путин понял, что проиграл так называемую "гибридную войну", и поэтому он принял решение 25 августа о полномасштабном введении российских войск на восток Украины.

На вопрос, что за события под Иловайском украинских военнослужащих необходимо награждать, министр обороны ответил: "Те, кто погиб, им вечная память, а те, кто останавливал... Есть награждения".

По словам Гелетея, в любом случае не следует, не разобравшись, давать категорические оценки, особенно если это касается событий в условиях войны.