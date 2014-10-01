Донецкий аэропорт обменивать не будут - Таруту не так поняли
13:29, 01 октября 2014Политика
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В пресс-службе губернатора Донецкой области Сергея Таруты заявляют, что Украина не обсуждает вопрос обмена территории донецкого аэропорта на другие территории.
Оказалось, что Таруту не так поняли / Фото: УНИАН
Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Таруты, комментируя информацию, распространенную изданием 0629.
"Эта фраза вырвана из контекста. В разговоре не для записи говорилось, что боевики требуют, чтобы им отдали Донецкий аэропорт. Взамен они предлагают освободить несколько поселков", - сообщили в пресс-службе.
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"Такое требование озвучивается ими уже несколько месяцев", - добавили в пресс-службе.
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