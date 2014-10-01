Донецкий аэропорт обменивать не будут - Таруту не так поняли

13:29, 01 октября 2014
Политика
0 0

В пресс-службе губернатора Донецкой области Сергея Таруты заявляют, что Украина не обсуждает вопрос обмена территории донецкого аэропорта на другие территории.

Виявилось, що Таруту не так зрозуміли / Фото: УНІАН

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Таруты, комментируя информацию, распространенную изданием 0629.

"Эта фраза вырвана из контекста. В разговоре не для записи говорилось, что боевики требуют, чтобы им отдали Донецкий аэропорт. Взамен они предлагают освободить несколько поселков", - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеСеменченко утверждает, что по минскому меморандуму Украина должна отдать аэропорт Донецка
"Такое требование озвучивается ими уже несколько месяцев", - добавили в пресс-службе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter