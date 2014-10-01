В Запорожской области похоронили 56 неопознанных бойцов АТО (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

Тела погибших солдат в бюро судебно-медицинской экспертизы Запорожья доставлялись в течение последних месяцев. По словам заместителя военного комиссара Запорожской области Михаила Логвинова, в начале сентября в Запорожье были доставлены тела 87 погибших под Иловайском: военнослужащих 93-й отдельной мехбригады, 51-й механизированной бригады и добровольческих батальонов.

Читайте такжеЗа время АТО зарегистрировано более тысячи сообщений об обнаружении неопознанных тел 56 погибших участников АТО, тела которых не опознали родственники, сегодня были погребены на кладбище п. Кушугум, где присутствовавшие на церемонии представители власти пообещали в ближайшее время создать мемориальный комплекс.

В молитве за упокой погибших приняли участие представители всех конфессий, представленных в Запорожской области.