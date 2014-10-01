Минздрав пять месяцев не обращал внимание на обеспечение лекарствами армии - волонтер

Об этом сегодня заявила кандидат в народные депутаты от политической партии «Народный фронт», основательница фонда помощи армии «Волонтерская сотня «Украина-Мир», награждена «Орденом книги Ольги» III степени Елена Масорина.

«На сегодня, по информации Премьер-министра Арсения Яценюка, только 25% госзакупок лекарств было проведено. Или это профессиональная халатность, как это объяснить, я не знаю. Но это приводит к тяжелым последствиям, поскольку наибольшая смертность на фронте именно от потери крови. Учитывая то, что части могут находиться в окружении, что не хватает реанимобилей в зоне АТО, предоставление самому себе медицинской помощи часто спасает жизнь», - заявила она.

Волонтер, которая помогает украинской армии, подчеркнула, что неоднократно на передовой возникали проблемы из-за отсутствия индивидуальных аптечек бойца, куда входят противошоковые и обезболивающие средства, индивидуальный перевязочный материал, жгут и средство для мгновенной остановки кровотечений Целокс.

«Неоднократно ко мне поступало обращение, как к волонтеру, с просьбой предоставить эти материалы частям, где может быть полторы тысячи военных, три-четыре тысячи военных, но нет ни одной аптечки», - отметила волонтер.

По ее словам, ее организация и другие отправляли по 50, 10, 200 единиц этих материалов. В то же время государство в лице МИНЗДРАВА пять месяцев не обращала на это внимание.

«Как человек, который регулярно бывает в зоне АТО, могу заявить, что этими средствами не обеспечены ни регулярные войска, ни добровольческие батальоны, ни пограничники, ни СБУ. Обеспечиваются медикаментами они исключительно силами волонтеров. Почему такая ситуация складывается и кто виноват? Видимо, министерство здравоохранения», - подчеркнула кандидат в народные депутаты.

О. Масорина также подчеркнула, что в ближайшее время будет проведена большая совместная пресс-конференция, где будет обнародован ряд предложений в Министерство здравоохранения, Правительства, ВР и Президента Украины.