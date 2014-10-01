Подозреваемый в расстреле майдановцев Садовник снова не явился в суд, "беркутовцы" устроили ссору

В связи с этим коллегия судей Апелляционного суда Киева уже третий раз перенесла рассмотрение вопроса избрания меры пресечения бывшему командиру роты спецназначения полка милиции особого назначения "Беркут" при ГУ МВД Украины в Киеве Дмитрию Садовнику.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня в связи с неявкой Садовника на заседании.

Читайте такжеАдвокат "беркутовца" не смог доказать, что его подзащитный болеет - защитник потерпевшихПрокурор настаивал на рассмотрении дела без Садовника, поскольку, по его словам, он сегодня появлялся в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для дачи показаний, а значит - мог прийти и в суд.

В то же время адвокат Садовника заявил, что его подзащитный не может явиться в суд, поскольку “ему отняло руку и ногу”.

Суд постановил перенести заседание на 12.00 3 октября.

На сегодняшнее судебное заседание родственники погибших активистов Майдана принесли их фотографии.

Читайте такжеСуд оставил под стражей экс-беркутовца Аброськина, подозреваемого в расстрелах на МайданеКак и раньше, на судебное заседание прибыли бывшие сотрудники спецподразделения “Беркут”. После завершения заседания в зале началась ссора между «Беркутом» и активистами Майдана.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест Садовнику, который подозревается в расстреле 39 участников акции протеста на ул. Институтской в центре Киева.

Генеральная прокуратура подготовила на это решение апелляционную жалобу, которую суд должен был рассмотреть 25 сентября.

Однако 25 сентября Садовник в суде заявил, что его адвокат неожиданно заболел, и попросил суд перенести заседание.

Представители прокуратуры и адвокаты потерпевших настаивали, чтобы Садовнику суд предоставил государственного адвоката в связи с тем, что срок рассмотрения апелляции - только три дня.

Суд назначил Садовнику государственного адвоката и перенес на 26 сентября рассмотрение апелляционной жалобы.

26 сентября Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы прокуратуры в уголовном производстве против Садовника, поскольку адвокат, который был назначен Киевским центром бесплатной вторичной юридической помощи, заявил несколько ходатайств, в частности, предоставил документы, которые свидетельствуют, что Садовник находится на лечении, а потому не может явиться на судебное заседание.

Видео, где на 54-й секунде видно, как человек, похожий на Садовника, стреляет в митингующих из АК. Идентифицировать "беркутовца" можно по специфической манерой держать оружие (у Садовника сильно повреждена кисть правой руки).