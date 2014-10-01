Пресс-конференция главы Одесской ОГА по поводу избиения Шуфрича (запись)
16:00, 01 октября 2014Политика
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30 сентября в Одессе проукраинские активисты приготовили мусорный бак для народного депутата и кандидата в народные депутаты Украины Нестора Шуфрича, однако он на свою пресс-конференцию не явился.
Позднее активисты напали на Шуфрича, когда он давал интервью некоторым представителям СМИ.
Читайте такжеВсе видео "общения" Шуфрича с избирателями в ОдессеНа крыльце здания Одесской ОГА произошла драка, после чего охрана Шуфрича, произведя предупредительные выстрелы и распылив слезоточивый газ, увезла депутата на машине.
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