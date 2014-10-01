Луганская ОГА предложила изменить территориальное устройство области

Как сообщает Луганская ОГА на своей странице в Facebook, целью этих постановлений является упорядочение административно-территориальных отношений в современных условиях и обеспечение жизнедеятельности в населенных пунктах.

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Проектами предусмотрено передать в административное подчинение Новоайдарского района Луганской области:

город Счастье Октябрьского района Луганского городского совета;

села Трехизбенка и Крымское Славяносербского района,

в административное подчинение Попаснянского района:

города Горное и Золотое, поселки городского типа Тошкивка и Нижнее, которые в настоящее время административно подчинены Первомайскому городскому совету;

поселок городского типа Новотошкивское, который в настоящее время административно подчинен Кировскому городскому совету;

поселок городского типа Чернухино, которое в настоящее время находится в составе Перевальского района.

В результате принятия вышеуказанных постановлений удастся решить много проблем. На сегодня города и поселки, о которых идет речь в постановлениях, административно подчинены Луганскому, Первомайскому и Кировскому городским советам и находятся под контролем украинской власти, но не в состоянии реализовывать свои полномочия в полном объеме, особенно в бюджетной сфере, поскольку города Луганск, Первомайск, Кировск находятся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Принятие указанных проектов постановлений позволит упорядочить административные связи между отдельными населенными пунктами, которые были разорваны в результате проведения антитеррористической операции, обеспечить их жизнедеятельность в соответствии с украинским законодательством.