Луганская ОГА предложила изменить территориальное устройство области
30 сентября в Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений об изменениях в административно-территориальном устройстве Луганской области
Как сообщает Луганская ОГА на своей странице в Facebook, целью этих постановлений является упорядочение административно-территориальных отношений в современных условиях и обеспечение жизнедеятельности в населенных пунктах.
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Проектами предусмотрено передать в административное подчинение Новоайдарского района Луганской области:
город Счастье Октябрьского района Луганского городского совета;
села Трехизбенка и Крымское Славяносербского района,
в административное подчинение Попаснянского района:
города Горное и Золотое, поселки городского типа Тошкивка и Нижнее, которые в настоящее время административно подчинены Первомайскому городскому совету;
поселок городского типа Новотошкивское, который в настоящее время административно подчинен Кировскому городскому совету;
поселок городского типа Чернухино, которое в настоящее время находится в составе Перевальского района.
В результате принятия вышеуказанных постановлений удастся решить много проблем. На сегодня города и поселки, о которых идет речь в постановлениях, административно подчинены Луганскому, Первомайскому и Кировскому городским советам и находятся под контролем украинской власти, но не в состоянии реализовывать свои полномочия в полном объеме, особенно в бюджетной сфере, поскольку города Луганск, Первомайск, Кировск находятся под контролем незаконных вооруженных формирований.
Принятие указанных проектов постановлений позволит упорядочить административные связи между отдельными населенными пунктами, которые были разорваны в результате проведения антитеррористической операции, обеспечить их жизнедеятельность в соответствии с украинским законодательством.