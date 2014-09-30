ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов из списка "Правого сектора"
22:44, 30 сентября 2014Политика
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ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список "Правого сектора" в общегосударственном многомандатном избирательном округе, в частности, первого номера в списке партии - Андрея Тарасенко.
ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов из списка "Правого сектора" / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.
Его регистрация была отменена в связи с тем, что он имеет непогашенную судимость.
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Андрей Тарасенко,1982 года рождения, временно не работает, включен под номером один в избирательном списке "Правого сектора". Еще один - Роман Хмара - номер 16 в списке, 1979 года рождения, временно безработный.
ЦИК отменила их регистрацию в связи с тем, что оба имеют непогашенную судимость.
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