Ярема заявляет, что военные не имеют отношения к массовым захоронениям на востоке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос российского телеканала "Россия" о массовых захоронениях в Донецкой области, где якобы стояли украинские войска, и прокуратура будет возбуждать дело по этому поводу.

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"О том, что были массовые захоронения - мы имеем результаты под Славянском - там, где боевики хоронили своих соучастников террористических мероприятий. Это нам известно. О том, что украинская армия или украинские батальоны осуществляли какие-то массовые захоронения, - таких фактов нет, их не может быть априори. Все эти вопросы фиксируются правоохранительными органами и международными организациями", - сказал Ярема.

Он также отметил, что постоянно встречается с представителями международных организаций, в частности ОБСЕ, и такой информации он от них никогда не слышал.

"Это вымышленная информация российскими пропагандистами для того, чтобы дискредитировать украинскую власть", - сказал Ярема.