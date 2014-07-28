В Славянске проводится эксгумация массовых захоронений и идентификация тел погибших - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко сообщил на брифинге в Киеве.

Он отметил, что самым первым эксгумируют массовое захоронение в центре Славянска, возле стелы-памятника героям гражданской войны, где нашли 14 тел. По некоторым данным, в этой могиле находятся, в частности, тела четырех священников протестантской церкви Преображения Господня. Троих из них уже идентифицировали, а еще 11 тел были переданы на экспертизу для проведения анализов ДНК.Читайте такжеВ Славянске на дне озера водолаз нашел сотни тел террористов

Геращенко сообщил, что могила была найдена сразу после прихода украинских войск в Славянск, а захоронение состоялось 15-16 июня.

Геращенко предположил, что именно лидер террористов «Донецкой народной республики» Игорь Гиркин (Стрелков) приказал сделать захоронение именно в центре города, демонстративно.

В этой могилы, скорее всего, похоронены и террористы.

Кроме того, по словам Геращенко, следователи допросили мужчину, который закапывал тела жертв террористов.

“Он показал места захоронения 52 трупов”, - сообщил Геращенко.

Он также отметил, что проводится работа по идентификации других тел, которые были хаотично похоронены.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили Славянск от террористов, которые находились в городе с середины апреля.