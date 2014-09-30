В Славянске люди заготовили баки для новых заместителей мэра (видео)
16:19, 30 сентября 2014Политика
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Люди в Славянске боятся, что если заместителями мэра станут Валерий Радченко и Вадим Лях, в город вернутся сепаратисты.
В Славянске люди выступают против назначения заместителей мэра от ПР / 6262.com.ua
Инициативная группа собрала митинг у Исполкома.
Об этом пишет сайт 6262.com.ua.
С одной стороны, в Исполком общественность не пускала людей, или пускала выборочно. С другой стороны, люди в спортивных костюмах и балаклавах делали свой отбор, кого впускать, а кого нет.
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Около 11:00 стало известно, что сессии по поводу назначения заместителей не будет. Народ поднял портреты героев Небесной сотни, люди пропели гимн Украины и разошлись.
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