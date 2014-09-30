До 10 октября Нацгвардию полностью обеспечат теплой одеждой

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк. "В целом мы ожидаем, что 37 тыс. 250 украинских военнослужащих Национальной гвардии будут одеты. Сейчас первая партия комплектов пришла - 5 тыс. До 10 октября Национальная гвардия всех оденет", - отметил глава правительства.

Арсений Яценюк также сообщил, что общий объем закупки новой техники - 600 единиц. "Национальная гвардия распоряжение правительства по подготовке к зимнему периоду успешно выполняет", - сказал премьер.

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Он также сообщил, что в пятницу посетит Минобороны, где намерен проверить армейские части. "Мы поедем смотреть в армию, что сделали Генеральный штаб и Министерство обороны. Хочу посмотреть в реальности, военная форма, качество обуви, качество формы", - сказал Арсений Яценюк.

Кроме того, он сообщил, что весь комплект одежды для бойца Нацгвардии - от носков до теплого формы - стоит до 5 тыс. грн.