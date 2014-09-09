Ряды Нацгвардии пополнились женскими лицами (фоторепортаж)
12:11, 09 сентября 2014Общество
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Национальная гвардия Украины пополнилась представительницами женского пола.
Девушек приняли в академию Нацгвардии / vv.gov.ua
6 сентября в Национальной академии Национальной гвардии Украины 117 курсантов-первокурсников приняли присягу на верность украинскому народу, сообщает пресс-служба подразделения МВД.
Среди первокурсников академии - 21 девушка.
Справка УНИАН. Нацгвардия представляет собой воинское формирование с правоохранительными функциями, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины. Подразделение было создано 12 марта 2014 года Законом Украины «О Национальной Гвардии Украины».
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