Никому не нужный Вова

Страсти по поводу сноса памятника Ленину на площади Свободы в Харькове разгорелись нешуточные. Но только в информпространстве. Людей, готовых на месте бороться за металлического Ильича, на главной площади Харькова не оказалось. Снос монумента фактически произошел при молчаливом согласии всех.

Да, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник Ленину на том же постаменте на площади Свободы. Однако если учесть, что именно при Кернесе центр города последовательно и целеустремленно стал очищаться от коммунистической символики (можно вспомнить демонтаж памятника 60-летию советской власти на площади Конституции и ликвидацию Аллеи героев-комсомольцев в сквере за Зеркальной струей), то верится словам городского головы с трудом. Более того, мэр технично обошел вопрос, где, в условиях постоянного недофинансирования и войны, брать деньги на восстановление монумента.

Те, кому якобы этот символ был нужен больше всего – коммунисты – также странно отнеслись к восстановлению. Громко заявив, что Ленин встанет, ленинцы не пояснили, как именно. На вопрос, будут ли последователи идей марксизма-ленинизма инициировать сбор средств харьковчан или восстановят памятник за деньги партии, главная коммунистка области Алла Александровская назидательным тоном христианского апологета заявила: «Ну что же вас, молодой человек, только материальное интересует?». Грубо говоря, деньги из собственных карманов коммунисты давать не будут. Тем более, если учесть, что товарищ бывший депутат прошлого созыва Верховной Рады тут же обратилась к духу истории и Закона Украины «Об охране культурного наследия».

И коммунисты, и городская власть винят в сносе памятника губернатора Харьковской области Игоря Балуту. Первые даже считают, что именно губернатор должен заниматься восстановлением. Но Балуте бронзовый Ильич на площади тоже ни к чему – руководитель области за 20 минут до сноса подписал распоряжение о его демонтаже. Председатель ОГА, который занял эту должность после Революции достоинства, вряд ли пойдет против тех, кто его в это кресло посадил, и против тех, кто Ленина уложил.

В свою очередь, МВД в воскресенье проявило чудеса конспирации, исчезнув с площади, и чудеса оперативности, в течение нескольких часов открыв и закрыв уголовное производство по факту разрушения памятника Ленину.

Последний гвоздь в гроб харьковского Ильича забили, по сути, горожане, к которым так часто апеллирует Кернес. Нужность памятника для харьковчан показал «массовый», не более 400 человек, митинг его защитников, и харьковские ультрас, которые вечером просто прогнали от постамента участников этого собрания.

Во вторник утром «у Ленина» не было никого – самый большой в Украине памятник организатору Октябрьской революции на харьковской площади Свободы оказался никому не нужен. Общество столкнулось с реальной проблемой войны и переселенцев, поэтому полый символ другого государства уже не занимает умы горожан и они не готовы, как еще полгода назад, ночевать на площади и требовать вернуть обломки монумента.

Общественники считают, что в сердце Харькова следует установить памятник Богородице, либо монумент воинам АТО. Правда, вряд ли все будут согласны. А, значит, разговоры вокруг украинизированного постамента Ленину, скорее всего, мы будем слышать еще не один месяц.

В понедельник вечером, возвращаясь с освобожденной от символа оккупации Украины площади Свободы домой, подслушал, как в спальном районе Харькова, на лавочке возле подъезда, женщины бальзаковского возраста с восторгом пересказывали друг другу, как Ленин, падая с постамента, сделал последнее в своей жизни сальто. В это же время на стадионе подростки во все горло распевали уже всемирно известную фанатскую песню «Путин х..ло».

Поэтому, если мэр города еще тешит себя надеждой на возвращение Ильича, делает это он совершенно зря. Не тот уже Харьков, Геннадий Адольфович, не тот…

Валерий Владимиров