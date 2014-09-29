Возможный отказ от внеблокового статуса - лишь часть секретного плана Украины

Это - лишь один из пунктов секретного плана СНБО, что частично стал известен на прошлой неделе. Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Перечень срочных мер для укрепления обороноспособности Украины, составленный еще 27 августа, подписал президент Петр Порошенко.

Стратегическое партнерство с США, ЕС и НАТО определены в указе как приоритетный национальный интерес.

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Отечественную экономику Кабмин должен перевести на работу в условиях особого периода. И внести предложения об экономических санкциях в отношении Российской Федерации как страны-агресорки.

В частности, прекратить экспорт туда товаров военного назначения и двойного использования.

Предполагается еще начать демаркацию границы с Россией и закрыть пункты пропуска для автомобилей и пешеходов. А саму границу - обустроить инженерно-техническими сооружениями.

Президент предложил увеличить зарплату военнослужащим и обеспечить жильем их семьи, а также семьи погибших. И - исключить привлечение срочников к боевым действиям в АТО.

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Кроме того, в ближайшее время нужно предоставить участникам АТО соответствующий статус.

К первоочередным вопросам глава государства относит поддержку оборонно-промышленного комплекса страны и производство военной техники.

Еще почти 20 пунктов указа президента - засекречены.